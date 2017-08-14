Агентство утверждает, что в основе ролика Miller, сделанного креативщиками BOOTLEG, лежит их идея

Sostav.ru получил комментарий на статью «Бесконечный музыкальный трек в рекламе Miller» от исполнительного креативного директора Geometry Global Олега Туманова.

Олег Туманов: «Во-первых, хочу поздравить ребят из Mubert с классным проектом! Во-вторых, хочу указать ребятам бренда Miller на ошибку в кредитсах, о которой уже и писали и говорили вам: креативное агентство – агентство Geometry Global. Я понимаю: брифы, продакшен, PR – все не упомнишь! Но полгода назад мы официально, как и все участники, сдали вам презентацию с идеей Miller Future DJ. А там на 5 слайде с объяснением идеи такой вот текст: «нейронная сеть, способная писать уникальную музыку будущего нон-стоп на основе музыкальных трендов крупнейших столиц мира – с учетом персональных предпочтений пользователей… с помощью инновационного сервиса Mubert».

Ну, да, там еще про фестиваль TomorrowLand. Но ведь все остальное реализовано сейчас на сайте проекта. На сайте так и написано: «бесконечный музыкальный трек создается искусственным интеллектом в режиме реального времени». Если прочесть наши документы и посмотреть на сайт, можно найти и нашу идею, и наш продакшен, и нашу смету, и наши механики. Все, что сейчас лежит на Составе, лежит и у вас в пакете документов, кроме ролика, наверное. А TomorrowLand мы уже на презентации предложили поменять на фестиваль AFP. Так и вышло.

Ребята, пишу тут, так как после нашей встречи, где вы обещали поговорить с агентством, реализовавшим проект, про авторство и перезвонить нам, вы не перезвонили. Зато появились здесь в статье. Забыли, наверное, про звонок. Как и про слайд. Как и про то, как мы вам про Mubert рассказывали. И про нейронные сети объясняли. И смету считали на проект. Бывает.

Мы же помним, что вы говорили, выбирая из всех участников не нас: «Нам принесли клевую и необычную идею». Мы месяца три очень хотели посмотреть на нее. Открываем сайт – там наша идея. Сейчас нам в комментах все напишут: «идея ничто», «технология дженерик», «было бы что обсуждать» и так далее. Могут, конечно, иногда на рынке совпадать направления, или идеи, или механики, или подрядчики. Но чтобы все сразу. Бывают, конечно, доработки проекта. Но чтобы один участник стал неотличим от другого.

Нам же в принципе не жалко. Просто давайте укажем наше авторство. Это как-то правильно.»

Скриншот слайда из презентации Geometry Global