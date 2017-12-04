Агентство подготовило 25 изображений, учитывая все возможные комбинации

Самый гостеприимный баннер появился в соцсетях Volkswagen и на сайте Sports.ru. Онлайн-активация «С кем повезет?» была приурочена к трансляции жеребьевки Чемпионата мира по футболу-2018.

В момент жеребьевки Чемпионата мира по футболу подписчики соцсетей Volkswagen и аудитория сайта Sports.ru могли наблюдать за тем, как в реальном времени меняется контент баннера, который авторы назвали «самым гостеприимным». В зависимости от хода жеребьевки, в автомобиле рядом с российским болельщиком появлялись представители тех стран, чьи команды сыграют с Россией.

Чтобы провести эту акцию, в агентстве заранее подготовили изображения 25 персонажей, покрывающие все возможные комбинации. И как только в прямом эфире звучало имя сборной, выступающей в группе с Россией, подсаживали в автомобиль футбольного фаната, представляющего эту страну. Таким образом организаторы акции хотели показать, что российские любители футбола и бренд Volkswagen будут рады принять гостей со всего мира.