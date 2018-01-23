Летом прошлого года северная столица провела торги, которые теперь ФАС оспаривает в суде



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Правительство Санкт-Петербурга начало проводить торги на размещение наружной рекламы на конкурсной основе, а не в форме аукциона, и это вызвало у ФАС ряд вопросов. Сейчас антимонопольщики добиваются отмены прошедших летом 2017 года торгов в суде. Глава комитета по печати и взаимодействию со СМИ Сергей Серезлеев обсудил ситуацию с участниками рынка. Беседу опубликовало издание «Деловой Петербург», Sostav.ru выбрал ее главные тезисы.

О петербургском рынке наружной рекламы

Сергей Серезлеев: «С февраля 2016 года в городе стали готовить паспорта рекламных конструкций, соответствующих ГОСТу (был приняты новые требования ГОСТ — прим. Sostav.ru), для дальнейшего включения их в Схему размещения рекламных конструкций. В итоге из 15 тыс. рекламных конструкций в схему попало только 9,2 тыс. Произошло серьезное уменьшение рынка — на 40%».

О споре властей Петербурга с ФАС

Сергей Серезлеев: «Требование ФАС сводилось к тому, что торги должны быть в форме аукциона. Но мы посчитали, что это губительная для рынка практика. Опыт других субъектов красочно это иллюстрирует. На бумаге можно получить миллиарды в казну, но на деле — только банкротства и разрушение рынка».

Евгений Гуревич, вице–президент холдинга «Адамант»: «Позиция ФАС в отношении торгов по наружной рекламе формальна и мешает развитию рынка много лет. Наверное, ее можно обосновать с правовой точки зрения. Но с точки зрения бюджетных интересов и интересов бизнеса она не оптимальна. То, что произошло в Москве, должно научить всех (и ФАС тоже), что нельзя смотреть на отрасль только с точки зрения сборов с операторов в процессе аукциона. Смотреть надо шире, в том числе на выполнение бюджетных показателей. После аукционов в Москве обанкротились три крупных оператора, и город недосчитался большого объема отчислений в бюджет и рабочих мест. Это большая беда. Лучше бы сразу снизили планку, но знали точно, что деньги в бюджет придут».

Сергей Колесников, экс–глава компании Clear Channel Russia: «Десять лет назад московские чиновники ратовали за то, чтобы проводить аукционы по наружке. Я вступил с ними в полемику, объясняя, что на этом рынке должны работать только профессионалы. Но мне ответили, мол, это не важно, ведь в рекламе легко разобраться. В итоге столичный рынок отдали фирме, которая до этого торговала покрышками и дала наибольшую цену. Похожим образом в Москве загубили и рекламу в метро».

О судебном иске ФАС

Сергей Серезлеев: «Мы получили первое судебное решение по ситуации с ФАС. Оно не в нашу пользу. Но суд подтвердил, что прошедшие торги ничьи интересы не нарушили. Мы готовим апелляцию. И я не допускаю мысли, что бизнес в этом деле как-то пострадает».