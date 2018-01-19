В Арбитражный суд Москвы поступил иск, содержащий требование признать результаты конкурса недействительными

В Арбитражный суд Москвы поступил иск, содержащий требование признать недействительными результаты конкурса по размещению рекламных конструкций в Санкт-Петербурге, проведенного Комитетом по печати и взаимодействие со СМИ, сообщается на сайте ведомства.

ФАС просит суд признать недействительными договоры на размещение 9 тысяч рекламных конструкций в Санкт-Петербурге, так как на процедуру и критерии жаловались почти все рекламные компании рынка Санкт-Петербурга.

«Мы намерены отстоять права потенциальных участников конкурса, которые намеревались подать заявки на участие в нем после устранения организатором торгов всех нарушений», — подчеркнул заместитель руководителя ФАС России Рачик Петросян.

Напомним, летом 2017 ФАС рассмотрела 27 жалоб на Комитет по печати и взаимодействию со СМИ, который проводил конкурс на установку и эксплуатацию в течение 10 лет в Санкт-Петербурге более девяти тысяч рекламных конструкций. Ведомство установило, что порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен ненадлежащим образом. Во-первых, нарушен критерий выбора по ценовому предложению. Во-вторых, неверно установлено ограничение в конкурсной документации по критерию «Объем размещения социальной рекламы».

ФАС России признала Комитет нарушившим закон о защите конкуренции и предписала нарушителю внести изменения в конкурсную документацию и провести процедуру заново, продлив срок приема заявок.

Однако Комитет проигнорировал предписание антимонопольного органа, продолжил конкурс и незаконно заключил впоследствии договоры, а также обратился в суд с иском о признании решений и предписания ФАС незаконными. Позже Комитет обратился в суд с целью оспорить решение и предписание ФАС России. Но суд отказал Комитету, поддержав позицию антимонопольного органа.

В связи с неисполнением предписания и нарушением при составлении конкурсной документации ФАС возбудила административное производство против Сергея Серезлеева, председателя Комитета.