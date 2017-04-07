Правительство и операторы могут создать объединение по типу консорциума



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Правительство Москвы обсуждает с сотовыми операторами создание объединения по типу консорциума для совместной работы по развитию сети связи пятого поколения (5G). Об этом «Коммерсанту» рассказал руководитель департамента информационных технологий Москвы Артем Ермолаев.

Городские власти планируют достигнуть договоренности с операторами уже к концу 2017 года, причем инвестиции со стороны Москвы могут быть необязательно финансовыми, столица может вложиться в проект инфраструктурой, ?созданием благоприятных условий, упрощением механизмов взаимодействия, уточнил Ермолаев. По его словам, на первом этапе важно получить согласие участников проекта инвестировать в него.

«5G потребует от участников сотового рынка кратного увеличения числа базовых станций и совершенно другого принципа планирования сети, что повлечет большие инвестиции. Это значит, что операторам, по сути, еще раз придется построить большую инфраструктуру, а это достаточно тяжело», — сказал Ермолаев.

В «МегаФоне» заявили, что «поддержка властей Москвы и иных регионов очень важна для операторов связи». В Tele2 сообщили, что не участвуют в обсуждении этого проекта, но рассмотрят возможность вхождения в консорциум, тогда как в МТС заявилии, что вообще не знают о создании консорциума 5G. В «ВымпелКоме» от комментариев отказались.

Ранее сообщалось, что первой высокоскоростные сети беспроводной связи, работающие по технологии 5G, может запустить китайская компания Huawei в 2018 году. Ожидается, что глобальная коммерциализация технологии 5G, которая придет на смену активно внедряемой во всем мире 4G (LTE), начнется после 2020 года.

В России же сотрудничать в области развития в России технологий 5G уже договорились ПАО «Мобильные Телесистемы» (МТС) и Nokia. Провести тестирование сетей 5G компании намерены во время международных матчей, которые пройдут в России в рамках ЧМ-2018.