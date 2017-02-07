Владимир Путин поручил поддержать сотовых операторов, чтобы не допустить роста тарифов



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Летом 2016 года Президент России Владимир Путин не только подписал закон Яровой, но и поручил правительству поддержать операторов в связи с «учетом необходимости недопущения роста тарифов на услуги связи выше уровня инфляции», сообщают «Ведомости». На официальном портале правовой информации появилось сообщение Минкомсвязи со ссылкой на это закрытое поручение. Однако к вечеру понедельника комментарии министерства были удалены.

Напомним, президент Владимир Путин подписал антитеррористиче ский пакет законов, разработанный депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым, в июле прошлого года. Так называемый "Пакет Яровой" представляет собой комплекс антитеррористиче ских мер, в числе которых есть изменения о хранении личной информации граждан. В том числе операторы обязуются хранить трафик клиентов до шести месяцев, а данные о передаче информации – три года. Затраты на реализацию закона оценивались от 3 до 500 млрд рублей.

Последствия «Пакета Яровой» для бизнеса операторы оценивали в 2,2 трлн рублей. Раннее было известно, что президент поручил правительству и ФСБ подготовить документы, которые могли бы минимизировать риски. Но о поддержке операторов говорилось в закрытой части поручений президента.

Чтобы помочь операторам амминистра экономического развития Николай Подгузов предложил выделять деньги из фонда универсальных услуг связи, в который телекоммуникационные компании отчисляют 1,2% выручки. Подгузов подготовил предложение к заседанию по вопросу совершенствования оказания универсальных услуг связи. Как сообщают «Ведомостям» источники, заседание состоится уже на этой неделе.