Система позволит иностранцам вернуть 18% НДС с товаров, купленных в России



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Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий введение системы tax free в России, которая будет действовать для нерезидентов страны при вывозе ими приобретенных в РФ товаров. Соответствующие изменения вносятся в Налоговый кодекс России. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Системой tax free по закону могут пользоваться граждане государств, не входящих в Евразийский экономический союз. Они смогут рассчитывать на компенсацию равную сумме НДС в размере 18% за вычетом комиссии оператора tax free, при этом сумма покупки, как уточняется в документе, должна составлять не менее 10 тыс. руб. с учетом налога. Кроме того, tax free не будет распространяться на подакцизные товары и товары из специального перечня правительства РФ.

Для получения компенсации необходимо предоставить чек tax free в налоговый орган. Возмещение возможно получить двумя способами — через оператора, который возьмет на себя взаимодействие с магазином или же напрямую через магазин, который будет участвовать в этой системе.Закон вступит в силу по истечении одного месяца со дня его опубликования, за исключением некоторых положений. Первыми городами, в которых заработает tax free, станут Москва, Санкт-Петербург и Сочи.

Напомним, что законопроект о внедрении в России tax free по поручению первого вице-премьера Игоря Шувалова, данному в начале ноября 2016 года, разработал Минфин.