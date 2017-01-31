Хотя владелец соцсети охотно вкладывается в подобные сервисы



Depositphotos

Социальная сеть «ВКонтакте» подала в суд на компанию Double Data и Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Истец требует, чтобы ответчики прекратил использовать открытые данные пользователей для продажи своих услуг. За нарушение исключительных прав соцсеть хочет взыскать символическую компенсацию — по одному рублю, пишет «Коммерсантъ».

Double Data занимается оценкой кредитных рисков, полученные ею данные позволяют банкам и финансовым организациям снижать уровень просроченной задолженности. Системы, которые разрабатывает компания, анализируют внешние данные из интернета. В прошлом году Double Data совместно с НБКИ запустила скоринговый сервис для изучения поведения заемщиков в соцсетях.

Скорингом заинтересовалась и Mail.ru Group, которой принадлежит «ВКонтакте». Интернет-холдинг вложился в сервис по оценке кредитных рисков, созданный при участии бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс Кредит Сервисиз». Партнеры начали изучать рынок розничного кредитования и высокорисковые сегменты, которых избегают крупные банки. Их модель позволяет выявлять качественных заемщиков среди людей, испытывающих проблемы с получением кредита.

Как утверждает истец, Double Data извлекает из базы данных соцсети фамилии, имена, сведения о месте работы и учебы, анкеты друзей, информацию о месте рождения и регионе проживания, фото, а также сведения о частоте посещений страницы и типе устройства. При этом ни «ВКонтакте», ни ее пользователи не давали разрешения на извлечение таких материалов и их коммерческое использование.

Ответчики считают иск способом конкурентной борьбы. Гендиректор Double Data Максим Гинжук уверен, что никто не должен монополизировать использование пользовательских данных, если сам пользователь сделал их открытыми. По его мнению, надо строить экосистему использования данных, а не разрушать ее.