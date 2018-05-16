Пока доступ к тестированию получили только несколько ресурсов, в том числе и Sostav

Социальная сеть «ВКонтакте» запустила закрытое тестирование каналов для сообществ. Они позволяют присылать пользователям контент в личные сообщения, сообщает пресс-служба ВК. Доступ к каналам получили ограниченное количество ресурсов, в том числе и Sostav.ru.

Функция является экспериментальной и представляет собой эволюцию «рассылок», благодаря которым сообщества могли присылать пользователям контент в личные сообщения, используя API соцсети.

«Главное преимущество — привычные беседы. На них удобнее подписаться и в них удобнее писать. Плюс мы будем активно смотреть на обратную связь и результаты альфа-теста и потенциально добавлять новые функции, которых в приложениях рассылок нет», — сообщили в пресс-службе социальной сети.