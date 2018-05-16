Социальная сеть «ВКонтакте» запустила закрытое тестирование каналов для сообществ. Они позволяют присылать пользователям контент в личные сообщения, сообщает пресс-служба ВК. Доступ к каналам получили ограниченное количество ресурсов, в том числе и Sostav.ru.
Функция является экспериментальной и представляет собой эволюцию «рассылок», благодаря которым сообщества могли присылать пользователям контент в личные сообщения, используя API соцсети.
«Главное преимущество — привычные беседы. На них удобнее подписаться и в них удобнее писать. Плюс мы будем активно смотреть на обратную связь и результаты альфа-теста и потенциально добавлять новые функции, которых в приложениях рассылок нет», — сообщили в пресс-службе социальной сети.
Стоит отметить, что именно из-за этой функции Telegram обрел огромную популярность в России. Вероятно, «ВКонтакте» решила воспользоваться блокировкой мессенджера на территории РФ, и собирается ввести аналогичную функцию на своей платформе, чтобы предложить различным СМИ, блогерам, журналистам