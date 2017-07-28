Новый проект соцсети ориентирован на женскую аудиторию



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Вслед за другими соцсетями «Одноклассники» также решили заняться производством собственных сериалов и реалити-шоу, таким образом ресурс надеется увеличить аудиторию и улучшить собственный имидж, сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к компании.

По данным «Одноклассников», более 60% аудитории соцсети — женщины, поэтому новый проект нацелен на семейную и женскую аудиторию. «Один ситком будет посвящен взаимоотношениям в семье, второй будет романтическим в стиле фильма «Покровские ворота», также запланирован сериал в стиле «Секса в большом городе» и реалити-шоу о диетах и похудении», - сообщается о задумке проекта.

Шоу будут выходить постепенно, компания планирует запустить четыре пилотных проекта за год. В каждом проекте будет 20 серий по 20–25 минут. Запланированный объем инвестиций в производство одной cерии составляет 1,5–3 млн рублей. Ожидается, что в среднем каждая серия будет собирать до 3 млн просмотров.

В компании называют создание собственного контента «логичным шагом в развитии видеоплатформы». Сейчас ведутся переговоры с производителями сериалов и телеканалами. По мнению экспертов, запуск этого проекта должен увеличить количество времени, которое пользователь проводит на ресурсе и продажи рекламы. Кроме того, проект должен принести выручку от спонсоров и улучшить имидж соцсети в глазах потенциальных партнеров.

О запуске подобных проектов уже заявили Facebook и «ВКонтакте». Так, американская соцсеть ведет переговоры с голливудскими студиями о создании собственных шоу, а российский ресурс договорился с сервисом Amediateka о запуске собственной программы о сериалах «Спойлерная».