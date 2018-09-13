ВКонтакте запустила закрытое тестирование Подкастов

ВКонтакте готовится к запуску платформы для размещения и прослушивания подкастов. Сегодня компания начала закрытое тестирование нового сервиса. В нём участвуют около 100 авторов.

Чтобы присоединиться к тестированию, сообществу нужно подать заявку по ссылке. Участвовать могут только те авторы, которые уже занимаются выпуском подкастов.

Участники тестирования могут ознакомиться с функциональностью новой платформы: загрузить и оформить подкаст, настроить импорт RSS, изучить возможности статистики. Представители ВКонтакте обещают ответить на все вопросы участников.

Авторы подкастов смогут размещать выпуски ВКонтакте совершенно бесплатно. Подкастеры получат реакцию слушателей (отметки «Нравится», комментарии, количество поделившихся), подробную статистику, возможности продвижения.

Подкасты ВКонтакте были анонсированы 17 мая на VK Media Day 2018. На этом мероприятии компания также представила систему для защиты уникального контента «Немезида» и обновлённые опросы.