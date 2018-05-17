Соцсеть рассказала о развитии направления медиа и рекламных продуктов

ВКонтакте перезапустит раздел «Рекомендации», который появился в соцсети осенью 2017 года. Летом этого года он получит новый интерфейс и название «Алтас», сообщил на VK Media Day 2018 директор по росту и исследованиям соцсети Андрей Законов. К настоящему моменту 80% от всей мобильной аудитории ВКонтакте посещают раздел «Рекомендации».

Изменения коснутся и запущенного вместе с «Рекомендациями» алгоритма «Прометей», который ищет интересных авторов, отмечает их «огоньком» и делает более заметными в новостной ленте. С осени прошлого года 10 тысяч авторов были отмечены алгоритмом «Прометей», что обеспечило им повышенный охват записей в разделе «Рекомендации». Теперь ВКонтакте разработала новый алгоритм, который будет анализировать не только страницы, но и посты авторов и, предсказывая их виральность, также отмечать «огоньком».

Директор по маркетингу ВКонтакте Александр Круглов привел примеры того, сколько зарабатывают на рекламе владельцы популярных сообществ. Например, девять региональных пабликов Public получают 14 млн рублей в год, паблик «Подслушано» — 4,7 млн рублей в год, тематический паблик «Идеи для дома» — 3,5 млн рублей в год.

«Эти суммы позволяют не просто, как принято шутить, покупать завтраки на школьных переменах, а содержать редакцию, развивать форматы и инструменты. У многих сообществ уже есть собственные отделы продаж, которых, на мой взгляд, не хватает многим классическим медиа, воспринимающим соцсети просто как источник трафика на сайт. Внутри экосистемы можно зарабатывать серьезные деньги», — сказал Александр Круглов.

Для защиты авторов уникального контента ВКонтакте представила новый алгоритм «Немезида». Пожаловаться на вторичный контент и указать источник внутри ВКонтакте сможет любой пользователь. Специальная команда модераторов будет быстро рассматривать жалобы и выносить предупреждения нарушителям, при этом паблишеры смогут аргументированно оспорить решение. В случае множественных нарушений будут применяться различные наказания: от предупреждения до запрета монетизации. «Немезида» полноценно заработает 15 июня.

В этом году ВКонтакте также запустит платформу подкастов — соцсеть поможет авторам обращаться к аудитории на любом устройстве без ограничений, собирать обратную связь от слушателей и изучать статистику прослушиваний. «Несмотря на растущую популярность формата подкастов, до сих пор у авторов не было ни единого стандарта, ни единой качественной и охватной платформы для ведения аудиоблогов. В этом году такой платформой станет ВКонтакте», — отметил директор по развитию продуктов ВКонтакте Вадим Дорохов.

На VK Media Day 2018 анонсировали и обновление формата лонгридов (статьи, которые доступны для чтения на платформе соцсети без перехода на сайт). В лонгриды добавят возможность встраивать аудиозаписи, таблицы и другие элементы.

Кроме того, у опросов будет новый новый дизайн и дополнительный функционал. Появится возможность выбрать сразу несколько пунктов при голосовании, изменить свой голос на любой платформе, отправить опрос в личных сообщениях и задать ему время жизни. Авторы смогут настраивать внешний вид опросов с помощью иллюстраций и разноцветных фонов.