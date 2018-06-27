На основе платёжной платформы в соцсеть интегрируют и маркетплейс

«ВКонтакте» запускает интегрированную в соцсеть платежную платформу VK Pay. С помощью этого инструмента пользователи смогут оплачивать услуги и товары, используя свой аккаунт в социальной сети, сообщает РБК со ссылкой на представителей компании.

Интеграция новой платформы будет поэтапной, и сначала возможность приема оплаты станет доступна владельцам сообществ «ВКонтакте», которые используют социальную сеть для продвижения своей продукции.

Одновременно с этим «ВКонтакте» начнёт разрабатывать собственную площадку для электронной торговли, через которую свои услуги пользователям смогут предлагать партнёры социальной сети, а впоследствии функцию оплаты через VK Pay планируется интегрировать и на сайты партнеров. Электронной площадкой планируют воспользоваться сервисы OneTwoTrip, Kassir.ru, ShowGoGo, сервисы доставки еды Grow Food и Delivery Club, сервис вызова врача на дом DOC+ и др.

На начальном этапе покупатели и небольшие продавцы, реализующие товар с использованием VK Pay, не будут платить комиссию за ввод, вывод и перевод средств. «Сейчас монетизация не является приоритетом. Нам важно создать продукт и масштабировать его на широкую аудиторию», — отметил представитель социальной сети.

О том, что «ВКонтакте» готовит запуск собственной платежной системы VK Pay стало известно ещё в начале июня, тогда пользователи обнаружили несколько приложений для оплаты штрафов ГИБДД и мобильной связи.