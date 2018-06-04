При помощи новой функции пользователи смогут оплачивать штрафы ГИБДД, ЖКУ и другие услуги

В социальной сети «ВКонтакте» появились актуальные приложения VK Pay. Среди них приложения для оплаты штрафов ГИБДД и мобильной связи.

Пользователи соцсети обнаружили несколько приложений, которые выполнены в едином стиле. Каждое из них предназначено для определенных задач, в том числе для оплаты интернета, мобильной связи, для покупки голосов «ВКонтакте», для оплаты штрафов ГИБДД, а также для оплаты игр от Mail.ru.

Все приложения являются частью платежной системы VK Pay. О том, что «ВКонтакте» работает над платежной системой стало известно ещё в марте. Функция должна помочь пользователям оплачивать услуги, в том числе вызов такси, бронирование отелей, доставку еды и т. д. При этом комиссия будет взиматься только за вывод денег.

Совершить оплату через VK Pay пока не удалось. Приложения находятся в стадии разработки, а когда начнётся тестирование — неизвестно.