Соцсеть назвала свой ТОП-10 самых прослушиваемых исполнителей

«ВКонтакте» вручила собственную музыкальную премию VK Music Awards и рассказала о самых прослушиваемых в соцсети исполнителях. Победителем 2017 года стала композиция Элджея & Feduk «Розовое вино» — пользователи включали этот трек более 200 миллионов раз.

Церемония проходила в московском Vegas City Hall и транслировалась в формате screen–reality с телефона. Вёл церемонию Павел Воля, он путешествовал по Москве, поздравлял музыкантов через VK и звонил в другие города — даже в Дубай. Эта трансляция собрала более 4 миллионов просмотров.

В десятку самых популярных треков также вошли:

T-Fest x Скриптонит — Ламбада

MiyaGi & Эндшпиль — Половина моя

Jah Khalib — Лейла (feat. Маквин)

Imagine Dragons — Believer

ESTRADARADA — Вите Надо Выйти

Ed Sheeran — Shape of You

Luis Fonsi — Despacito

Грибы — Тает лёд

Мот feat. Ани Лорак — Сопрано

ТОП-30 победителей получили специальную отметку «Победитель VK Music Awards». А Элджей стал победителем специальной номинации «Самый прослушиваемый артист» по версии мобильного приложения BOOM за 2017 год.

«Сегодня множество музыкантов становятся популярными благодаря «ВКонтакте» и этот тренд будет развиваться. VK как основная музыкальная платформа России и стран СНГ даёт огромные возможности для авторов любой величины и их поклонников. В 2017 мы масштабно обновили музыкальный сервис – собственная музыкальная премия является логичным завершением года», – сообщил Александр Круглов, директор по маркетингу «ВКонтакте».

