Соцсеть пропустила ранее запрещенную рекламу

С сегодняшнего дня «ВКонтакте» можно рекламировать криптовалюту, об этом сказано в официальном сообщении соцсети.

Официально рекламировать разрешено «не запрещенные в России биржи, блокчейн-сервисы, обучающие площадки и СМИ, стартапы и бизнес, связанные с майнингом и биткоинами». Также сказано, что «реклама криптовалют должна быть достоверной и добросовестной, без беспочвенных гарантий. Объявления не должны нарушать остальные правила размещения рекламы ВКонтакте».

Сообщения, гаранитирующие «быстрый и пассивный заработок», обещающие разбогатеть на криптовалюте, а также подозрительные истории успеха будут отклонены и не допущены к публикации.

Статистика «ВКонтакте» за последний год говорит о том, что в соцсети резко выросло количество обсуждений криптовалют. Упоминание слова «биткоин" в записях и комментариях увеличилось на 148%, «криптовалюта» - на 347%, «майнинг» — 244%, «блокчейн» — 468%, ethereum — 385%.



«ВКонтакте» начала ограничивать размещение объявлений тематических сообществ, которые содержат информацию о криптовалюте в конце июля. Все объявления тогда отклонялись со ссылкой на пункт 9 правил размещения рекламы (о праве администрации отклонять рекламу, если она не соответствует общей рекламной политике, взглядам и убеждениям руководства соцсети).