Она не соответствует общей рекламной политике, взглядам и убеждениям руководства соцсети



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Социальная сеть "ВКонтакте" начала ограничивать размещение объявлений тематических сообществ, которые содержат информацию о криптовалюте. Об этом анонимно сообщили владельцы пабликов, сообщает vc.ru.

Все объявления собеседников vc.ru отклонялись со ссылкой на пункт 9 правил размещения рекламы. Он говорит о праве администрации отклонять рекламу, если она не соответствует общей рекламной политике, взглядам и убеждениям руководства соцсети.

Администрация соцсети имеет право отклонить объявления из-за неопределённого статуса криптовалют, уточнил представитель соцсети Евгений Красников.

В скриншоте, который предоставили анонимные источники, связанные с криптовалютными сообществами, сказано следующее: "На площадке запрещена реклама биткоинов и криптовалюты". Объявления новостных сообществ, которые освещают тематику криптовалют и блокчейна также приравниваются к рекламе криптовалют.