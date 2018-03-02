Новый инструмент ретаргетинга предоставит доступ к узким подборкам сегментов от специалистов

На рекламной платформе «ВКонтакте» появилась возможность в один клик предоставлять доступ к аудиториям ретаргетинга, функция доступна в рекламных кабинетах в разделе «Ретаргетинг», сообщает пресс-служба сети.

В сервисах по подбору аудиторий ретаргетинга будут появляться готовые сегменты по различным категориям. Оценить работу нового инструмента можно в TargetHunter и Pepper.Ninja.

«Аудитории, собранные на сайтах, через CRM и с помощью сторонних систем, значительно увеличивают эффективность рекламных кампаний. Предоставление доступа к аудиториям поможет крупным рекламодателям расширить охват рекламных кампаний за счет внешних источников: банки смогут получать аудиторные сегменты от travel-сайтов или автофорумов, бренды от интернет-магазинов. Небольшим компаниям перенос аудиторий позволит быстро и с минимальными усилиями получить доступ к узким подборкам сегментов от специалистов по таргетированной рекламе. Фитнес-клубы смогут получить подборку любителей спорта, шоурумы – ценителей моды», – отметил Андрей Новосельский, директор по бизнес-продуктам «ВКонтакте».

Полученную аудиторию можно использовать для рекламы, переименовать или удалить. Вносить другие изменения или делиться с другими пользователям невозможно. Аудитория, к которой предоставляется доступ, обезличена и может быть использована только на площадке «ВКонтакте».

«ВКонтакте» активно развивает сервисы для рекламодателей. В частности, за последние несколько месяцев обновились настройки таргетинга: добавилась возможность запускать рекламу на родителей с детьми разных возрастов, покупателей онлайн-магазинов и владельцев мобильных устройств разных ценовых категорий. Соцсеть предтавила новую систему для размещения рекламных записей в сообществах «Маркет-платформу», которая должна упростить работу рекламодателей с помощью автоподбора сообществ.