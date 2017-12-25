«Маркет-платформа» упростит работу рекламодателей с помощью автоподбора сообществ

«ВКонтакте» запускает новую систему для размещения рекламных записей в сообществах «Маркет-платформу». Размещение через неё начнётся автоматически на базе существующих рекламных кабинетов в тестовом режиме, а с нового года система заработает полноценно.

«Маркет-платформа» упростит работу рекламодателей с помощью автоподбора сообществ. Достаточно указать бюджет и даты кампании — система сама предложит оптимальный список групп с максимальным охватом в рамках бюджета.

Все рекламные записи проходят модерацию и публикуются в сообществе автоматически. Администратор может отклонить заявку при указании причины, а в ближайших релизах появится возможность фильтровать тематики рекламы и рекламодателей при помощи черного списка.

Также соцсеть запускает приложение-каталог со списком площадок для размещения нативной рекламы. В нём специалисты смогут найти сообщества, изучить прайс и кейсы, найти контакты администраторов.

«Мы видим большой потенциал в нативных размещениях. Такой формат позволяет владельцам сообществ предложить рекламодателю не только охват, но и ценную экспертизу по созданию интересного аудитории контента. Так выигрывают все: рекламодатель получает возможность взаимодействовать с потребителями в интерактивном формате, а администратор сообщества — сохранять лояльность аудитории», – сообщает Ирина Румянцева, руководитель отдела клиентского сервиса «ВКонтакте».