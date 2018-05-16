Соцсеть поставила в приоритет защиту персональных данных пользователей

Mail.Ru Group отказалась от сотрудничества с Национальным бюро кредитных историй (НБКИ). Компании запретила кредитной организации анализировать профили заёмщиков во «ВКонтакте», сообщил Андрей Рогозов, управляющий директор соцсети.

Ранее стало известно, что «ВКонтакте» может разрешить НБКИ использовать открытые данные о пользователях с целью проверки аккаунтов заёмщиков и что для этого разработан специальный сервис. Однако, по словам Рогозова, стороны не пришли к формату, который бы не противоречил принципам защиты пользовательских данных.

В результате решено отказаться от такого сотрудничества. Кроме того, в компании заявили, что публично доступные данные пользователей, задействованные в коммерческих целях сторонними организациями, противоречат принципам защиты пользовательских данных.

В прошлом году компания уже запретила в судебном порядке одной из таких организаций заниматься сбором открытых данных и их последующей продажей банкам. Соцсеть и дальше продолжит бороться с несанкционированным сбором такой информации, усложняя к ней доступ технически и юридически.

«Мы поддерживаем открытость интернета, но также считаем, что каждый человек вправе сам решать, какой информацией делиться. „ВКонтакте“ предоставляет предельно простые и понятные настройки приватности для личных страниц. Вы всегда можете ограничить доступ к Вашим данным для индексации внешними сервисами и поисковыми системами», — отметил Рогозов.