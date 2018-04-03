НБКИ и Mail.Ru Group разработали сервис для проверки клиентов в соцсетях

Национальное бюро кредитных историй разработало специальный сервис, который будет анализировать аккаунты заемщиков в социальных сетях.

Технологическую помощь в разработке оказала компания Mail.Ru Group, которой принадлежат популярные социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», сообщает РБК.

Таким образом, одно из крупнейших российских бюро кредитных историй получит возможность использовать данные пользователей ресурсов Mail.Ru для оказания услуг своим клиентам.

Как уточнил представитель холдинга, в новом сервисе бюро поиск будет осуществляться только по актуальным открытым данным в отличие от «несанкционированных сервисов сторонних компаний», которые могут содержать исторические данные, в том числе те, которые пользователь решил скрыть или удалить.