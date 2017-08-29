Первым коммерческим участником проекта соцсети стала KFC



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«ВКонтакте» начала тестирование рекламной монетизации сервиса «Истории», сообщает «Коммерсант». Первым коммерческим участником проекта стала KFC.

В рамках проекта KFC разработала для пользователей «ВКонтакте» специальные брендированные фильтры и маску. «Мы интегрировали в фильтры, которые там представлены, специальную брендированную маску — огонь и лучи из глаз как символ остроты, а также кепку с символикой KFC»,— рассказала менеджер по цифровому маркетингу KFC Яна Маланина. По ее данным, за три недели кампании пользователи опубликовали в своих лентах больше 1 млн «Историй» с использованием символики бренда.

Социальная сеть рассчитывает зарабатывать на этом направлении «сотни миллионов рублей». Для рекламодателей формат пока новый, но он набирает популярность. Только в Instagram, который запустил аналогичную функцию в январе, охват рекламных сообщений достиг 6 млн человек.

По данным рекламных агентств, спрос на такой вид промо сейчас есть, и со временем он будет только расти, если площадки будут совершенствовать таргетинг, т.к подобные интеграции пока сложно назвать отдельным рекламным форматом. «Часто пользователи смотрят контент своих друзей в Stories как телепередачу — просто включают и наблюдают, как перелистываются видео и фото пляжа, ужина, концерта. В этом случае рекламный блок от бренда, если он отвечает требованиям нативности, смотрится органично и не раздражает пользователя» — сообщает директор digital-агентства Ailove Рита Красковская.

Формат исчезающих публикаций впервые представил мессенджер Snapchat в 2013 году. Позднее его стали копировать и другие популярные интернет-сервисы, включая Instagram и Facebook. В январе 2017 года Instagram объявил о начале продаж рекламы в своем разделе Stories.

Ранее стало известно и том, что «ВКонтакте» планирует создавать специальные коммерческие истории для рекламодателей в рамках этого формата. Тогда компания планировала создавать специальные коммерческие истории и продвигать этот сервис как новую форму дистрибуции контента для СМИ.