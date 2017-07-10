Теперь пользователи могут отвечать на "Истории" с помощью фото или видео



Depositphotos

Instagram анонсировал обновления для Stories: теперь пользователи cмогут отвечать на "Истории" с помощью фото или видео. Об этом компания объявила в своем официальном блоге.

Для того чтобы ответить на историю с помощью фото или видео, необходимо коснуться новой кнопки камеры во время просмотра истории. Как и в Stories, пользователи смогут примерять маски, добавлять стикеры, снимать видео в режиме "Перемотка". Кроме того, в ответ также будет добавлена миниатюра истории, которую можно будет переместить, увеличить или уменьшить, как стикер. Это может быть селфи или Boomerang.

Если друг ответит на историю с помощью фото или видео, ее автор увидит уведомление об этом во "входящих". Как и в случае с исчезающими фото и видео в Direct, если автор сделает снимок экрана или посмотрит видеоответ дважды - его друзья об этом узнают.

Новые возможности доступны в приложении Instagram версии 10.28 и выше для iOS (в Apple App Store) и Android (в Google Play).