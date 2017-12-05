Sostav.ru спрашивает топов рекламного рынка об итогах 2017 и ожиданиях на будущий год

Sostav.ru продолжает серию публикаций в формате блиц-интервью с топ-менеджерами медийного и рекламного бизнеса. Редакция задает им два вопроса – о том, как изменился рекламный рынок в 2017 году и что его ждет в следующем. Сегодня своим мнением делится вице-президент, коммерческий директор Mail.Ru Group Элина Исагулова. С 2015 года она отвечает за стратегическое развитие рекламных технологий и курирует продажи рекламы на ресурсах холдинга, а также работу с агентствами и селлерами по всем рекламным продуктам, включая внешние рынки.

Какие события и тренды оказали наибольшее влияние на рекламный рынок этом году? И почему?

Самое важное событие в сегменте – перераспределение бюджетов. Интернет в 2017 году официально стал крупнейшей рекламной площадкой в России, опередив телевидение. Перетекание рекламных инвестиций в онлайн продолжится – бренды и дальше будут увеличивать долю интернет-рекламы в медиамиксе. Кроме того, digital- реклама наконец нашла performance решения для FMCG рекламодателей, через возможность таргетироваться и измерять эффективность на широкие сегменты офлайн-ритейла.

Если говорить о других трендах 2017 года, это усиление акцента на мобильную рекламу. На мобильные устройства уже приходится более половины трафика в рунете. В 2017 году бюджеты на рекламу в мобайле росли, и также расширялся набор инструментов и форматов, предлагаемых площадками в этом секторе. Например, мы запустили несколько решений, разработанных для продвижения мобильных приложений, в том числе формат видеорекламы во ВКонтакте, ориентированный именно на такие кейсы.

Продолжает расти значение соцсетей и популярность видеорекламы – новые форматы и инструменты появляются на стыке этих двух областей. Расширяется как арсенал инструментов для работы с видеорекламой (например, возможность оплаты за фактические просмотры рекламы или за установки приложений), так и выбор инвентаря, доступного рекламодателям. Например, у клиентов Mail.Ru Group в этом году появился доступ к премиальной сети нативной видеорекламы.

Что ожидает рынок в 2018 году? Какие тренды будут определять его развитие?

С увеличением востребованности интернет-рекламы будут ужесточаться требования к ее эффективности и качеству инвентаря. Рекламодателям важно быть уверенными, что инвестиции расходуются грамотно – соответственно, предпочтение будет отдаваться площадкам, которые смогут дать партнерам доступ к метрикам, объективно отражающим видимость рекламы и взаимодействие пользователей с ней. Так, еще в прошлом году Mail.Ru Group интегрировала MOAT – крупнейшего независимого вендора аудита качества рекламы; вероятнее всего, в 2018 году ряд площадок последует нашему примеру.

Также востребованной будет возможность отследить влияние интернет-рекламы на офлайн-покупки и визиты в офлайн-локации (она тоже реализована в Mail.Ru Group). Крупные ритейл-сети будут выходить на рынок анализа эффективности кампаний: они начнут предоставлять брендам данные об изменениях покупательской активности в офлайн-точках. Вырастет спрос на предиктивную аналитику.

В следующем году площадки представят рекламные форматы для BTL-маркетинга и промоакций в digital-формате: Lead Ads и Canvas для сэмплинга, «предложения» для промоакций в офлайн-ритейле.