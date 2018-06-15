Перед этим соцсеть обнародовала список собираемых сведений о пользователях

Вице-президент Facebook Эллиот Шрейдж объявил, что покидает свой пост. Его уход связан со скандалом с передачей данных пользователей соцсети компании Cambridge Analytica.

В компании Шрейдж курировал вопросы коммуникации, но работа стала отнимать у него слишком много времени. «После более чем десятилетия работы в Facebook я решил, что пришло время начать новую главу в моей жизни», — написал он.

Топ-менеджер поблагодарил коллег и Марка Цукерберга за возможность работать в Facebook. Он также сообщил, что останется в компании, пока не найдёт себе замену. Впоследствии бывший вице-президент компании планирует остаться в Facebook в качестве советника Цукерберга, чтобы «помочь в конкретных проектах».?

Скандал с Cambridge Analytica разразился в марте: исследовательская фирма, работавшая со штабом нынешнего президента США Дональда Трампа, получила от представителей Facebook данные почти 90 млн человек. Из-за последовавшего после этого разбирательства стоимость акций социальной сети упала, а Марку Цукербергу пришлось лично пообещать принять меры по защите персональной информации аккаунтов.

Незадолго до сообщения об уходе вице-президента в Facebook раскрыли перечень личных данных и способы, с помощью которых они собираются. В список вошли контакты, история СМС-сообщений, журнал звонков (у Android), использование камеры, имена и типы файлов на диске, плагины в браузере, установленные приложения, покупки на сайтах, движение мыши, уровень заряда батареи, свободное место на диске.

Компания узнаёт время и место съемки фотографий и информацию о снимках других пользователей и частоте контактов с ними. В соцсеть уходит информация о ближайших к пользователю точках Wi-Fi и сотовой связи, данные об операторах связи, как на мобильных, так и на стационарных устройствах. В компании также добавили, что могут получать информацию о пользователях с помощью третьих лиц.