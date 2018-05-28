Одними из первых биометрическую оплату начнут тестировать Papa John’s и Cofix

В России появился сервис оплаты по биометрическим параметрам лица Selfietopay. Разработчики проекта — компания VisionLabs и российская платежная система SWiP. Сервис позволяет оплачивать покупки с помощью селфи: пользователю необходимо скачать приложение SWiP в AppStore или Google Play, привязать банковскую карту и просканировать лицо. Оплата с помощью Selfietopay тестировалась в Москве в сети общественного питания «Пять Звезд» и в Mediacafe. В июне сервис опробуют сети Papa John’s и Cofix.

Для оплаты по биометрическим параметрам лица достаточно взгляда на камеру, установленной в точке продаж. Как утверждают разработчики, операции с биометрической идентификацией клиента абсолютно безопасны. Камера идентифицирует клиента, при этом все расчетные операции происходят в платежной системе SWiP.

Платформа для распознавания лиц VisionLabs Luna оснащена технологией Liveness, которая проверяет, настоящий ли человек перед камерой или же неживое изображение. Благодаря этой технологии мошенники не могут использовать фотографии или видеозаписи других людей для оплаты покупок. Диапазон камеры настраивается таким образом, чтобы в нее попадало лицо только платящего пользователя.

«Новые формы платежей возникают не из-за прихоти разработчиков, а по мере появления технологий, обеспечивающих наиболее высокую степень финансовой безопасности. Люди стремятся защитить свои сбережения и распоряжаться ими удобно. Бесконтактный платеж по QR-коду позволяет пользователям избежать манипуляций с картой, а оплата с помощью Selfietopay дает возможность платить даже без смартфона», — комментирует гендиректор SWiP Анатолий Райхерт.

В ближайших планах партнеров — установить Selfietopay в 250 точках оплаты на предприятиях розничной торговли и сферы услуг в Москве и Санкт-Петербурге, а также запустить проекты с несколькими крупными федеральными сетями.

На данный момент платформу распознавания лиц Luna используют более 40 банков и национальных кредитных бюро в России и странах СНГ. Одним из инвесторов VisionLabs является Сбербанк, который использует Luna в собственном проекте по созданию биометрической платформы.