Совместно компании планируют построить масштабную платформу биометрической идентификации



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Сбербанк приобрел 25,07% компании VisionLabs, разрабатывающей программное обеспечение и облачные сервисы для распознавания и анализа лиц, сообщается в пресс-релизе компании.

Инвестиция в VisionLabs является важным шагом компании по построению биометрической платформы экосистемы Сбербанка, которая будет использовать распознавание по лицу, голосу, сетчатке глаза и другим биометрическим факторам. После серии тестов и пилотов платформы VisionLabs LUNA было принято решение о построении на ее основе платформы идентификации. Это позволит создать уникальный биометрический идентификатор для доступа к любой услуге или сервису клиентам Сбербанка. Биометрическая платформа будет использоваться не только внутри экосистемы Сбербанка, но и станет доступна для рынка.

«Команда проекта, безусловно, достигла впечатляющих результатов и смогла создать не просто одну из лучших технологий в мире, а продукт и решение, которые прошли проверку практикой и уже охватили существенную долю рынка банковской биометрии в России и СНГ. Технология в основе платформы VisionLabs является одной из лучших в мире, как по данным международных тестирований, так и по результатам большого количества внутренних тестов и пилотов в Сбербанке», — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис.

«Сделка со Сбербанком для нас — это самая высокая оценка и признание наших достижений. Совместно с таким партнером мы реализуем самую крупную биометрическую платформу в России, а также другие проекты подобного масштаба как в финансовом секторе, так и сферах ритейла, страхования, рекламы, контроля доступа и безопасности». — комментирует основатель и генеральный директор VisionLabs Александр Ханин.

«Одна из первых инвестиций Sistema_VC доказала, что на российском рынке присутствуют уникальные команды, которые получают широкое признание в крупном бизнесе по всему миру и позволяют изменять индустрию и отраслевые стандарты обслуживания клиентов. Венчурный фонд Sistema_VC проинвестировал в VisionLabs в июле 2016 года, Мы рады, что благодаря нашей поддержке компания смогла масштабироваться и получить крупнейшую возможность для бизнес-применения своей технологии, при этом конструкция сделки позволила оставить контроль над компанией у фаундеров», — комментирует сделку президент венчурного фонда АФК «Система» Алексей Катков.