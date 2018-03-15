До конца марта совместный проект «МегаФона» и «ВКонтакте» будет закрыт

Соцсеть «ВКонтакте» и оператор «МегаФон» приняли совместное решение о закрытии виртуального оператора связи VK Mobile до конца марта, сообщил коммерческий директор «МегаФона» Влад Вольфсон на конференции компании по итогам прошлого года.

По словам Вольфсона, проект был запущен как эксперимент и не оправдал надежд, поскольку не может развиваться темпами, необходимыми компании. Проект не нашел отклик у клиентов, так как людям проще переходить на другой тариф, не меняя сим-крату.

Подключение новых абонентов прекращено обеими компаниями, однако текущие абоненты могут продолжать пользоваться услугами оператора, отметил топ-менеджер. В «МегаФоне» призвали текущих абонентов VK Mobile обратить внимание на обновлённую линейку тарифов. По его словам, «МегаФон» перенёс на неё все сервисы и услуги, которые тестировал на VK Mobile.

Летом 2017 «ВКонтакте» запустила VK Mobile года на сетях «МегаФона». Виртуальный оператор предлагал услуги связи под своим брендом, используя инфраструктуру оператора.