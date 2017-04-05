В Google Play появилось официальное приложение VK Mobile



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В магазине приложений Google Play появилось официальное приложение VK Mobile. В соцсети заявляют о внутреннем тестировании сервиса, пишет TJournal.

Личный кабинет абонента VK Mobile позволит управлять услугами связи, говорится в описании. Для использования приложения необходима действующая SIM-карта сети VK Mobile.

В частности, с помощью приложения можно пополнить баланс, следить за количеством доступных бонусов, получить детализацию по расходам и управлять услугами. Судя по опубликованным в Google Play скриншотам, в сервисе также предусмотрен кэшбек за покупки внутри “ВКонтакте”. Информации о том, где можно получить SIM-карту оператора, пока нет.

По словам представителя “ВКонтакте” Евгения Красникова, компания запустила внутреннее тестирование сервиса. Обсуждать сроки запуска продаж SIM-карт, тарифы для пользователей и другие детали он отказался. Количество участников тестирования и регионы, в которых оно проводится, Красников также не раскрыл.

О вероятном создании собственного виртуального оператора связи в последнее время много и часто говорят различные компании. Так, в конце прошлого года о своих планах в данном направлении заявила продюсерская компания Black Star, принадлежащая российскому рэперу Тимати. А год назад об аналогичных намерениях сообщал Сбербанк.