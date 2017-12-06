Женский образ всегда щедро тиражируется во всех рекламных проектах, а уж на алкогольном рынке этих сюжетов более чем достаточно.

Летом этого года Российская Ассоциация Сомелье провела свой второй Женский конкурс. Данное мероприятие стало очень резонансным и, конечно, было очень много обсуждений того, что оно носит сексистский характер, тиражируя женский образ без четкого позиционирования и профессиональной принадлежности.

Этот конкурс не оставила без внимания компания АСТ, выступившая с идеей создания образов-ассоциаций, которые передавали бы алкогольный продукт, в точности вино, через макияж. И задача стояла непростая – 12 образов, 12 разных девушек и цель не сойти на «путь наименьшего сопротивления», накрасив, например, всем губы разными винными оттенками помады. Так родились самые неожиданные образы с использованием элементов арт-визажа – блестки, стразы, кандурин и сусальное золото. Все это должно было передать характер каждого вина – его сортовой состав, страну происхождения, цвет и аромат.

Перед командой, которая запускала данный проект, стоял также ряд маркетинговых задач, которые необходимо было решить.

Во-первых, компания АСТ за 2017 год сделала большой шаг, впервые пересмотрев свой «внешний вид» и разработав уникальную айдентику с бесчисленными вариациями переноса на любой носитель. Корпоративный календарь в бизнес-аудитории – это важная составляющая стиля. Особенно, когда речь идет об алкогольном рынке, так жестко регламентированным законодательством в области рекламы. Запустив новую айдентику, календарь должен был стать одним из финальных объектов.

Во-вторых, вовлечение в проект opinion-лидеров было изначально правильной идеей. Все девушки, которые принимали участие в съемках – действующие сомелье в топовых ресторанах Москвы. Этим компания АСТ сделала хороший информационный вброс в профессиональное коммьюнити, которое, отчасти определяет тренды не только ассортимента на рынке, но и определяет того или иного поставщика как наиболее благонадежного и интересного в плане пакета. Уровень цитирования и обратная связь выросла в разы.

В-третьих, сам проект создал хорошее информационное поле для социальных сетей. На базе данной фотосъемки планируется запустить ряд интервью с участницами.

В компании также отмечают, что, запуская проект в партнерстве с маркой профессиональной косметики, они получили дополнительную аудиторию В2С, а также дополнительную PR-площадку с хорошим освещением.