Макс Гошко-Даньков снялся в имиджевой кампании бренда

Huawei решил объединить высокие технологии и современное искусство в новой имиджевой кампании флагманских смартфонов Huawei P20 и P20 Pro. Героем рекламного ролика стал художник Макс Гошко-Даньков, известный своим масштабным арт-проектом — гигантскими городскими стенами-раскрасками в Москве.

Гаджеты, оснащенные тройной профессиональной камерой Leica и премиальным дизайном, вдохновили художника на серию из пяти рисунков. В ближайшее время они появятся на всех официальных страницах Huawei в соцсетях. Кроме того, Гошко-Даньков создаст уникальные кейсы для новых флагманов. Эксклюзивные чехлы для смартфонов P20 и P20 Pro будут представлены в ограниченном количестве — в продажу поступит всего 1000 экземпляров специально для ценителей современного искусства.

Гошко-Даньков работает в стиле декоративной и фигуративной живописи с элементами поп-арта, работы художника выставлялись на Московской биеннале молодого искусства в ММОМА, на Art Dubai Week. В конце мая в Центре Гиляровского (филиал Музея Москвы) состоялась его третья персональная выставка «Вселенная: художник».