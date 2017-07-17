Объем рекламы в онлайн-видео по-прежнему существенно меньше его потребления



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Глобальное коммуникационное агентство Zenith (входит в Publicis Groupe) выпустило третий ежегодный отчет Zenith Online Video Forecasts 2017 о затратах на видеорекламу и развитии онлайн-видео на 63 ключевых рынка (против 57 рынков ранее), включая Россию.

По данным аналитиков, большинство просмотров онлайн-видео в мире уже приходится на мобильные устройства, затраты на мобильную видеорекламу превысят десктопную в 2018 году. Рекламная монетизация онлайн-видео в России сдерживается из-за ограничений в доступном инвентаре и измерениях.

Глобальное потребление онлайн-видео: мобильные устройства захватят около 2/3 рынка в 2019 году

В 2017 году на просмотр онлайн-видео будут тратить в среднем 47,4 минуты в день, что на 20% больше, чем годом ранее, следует из оценки Zenith. Просмотр на мобильных устройствах (смартфонах и планшетах) увеличится в 2017 году на 35% до 28,8 минут в день, в 2018 году — на 25%, в 2019 году — на 29%. К 2019 году на мобильные устройства будет приходиться 72% всех просмотров онлайн-видео по сравнению с 61% в 2017 году.

Менее позитивный прогноз Zenith дает по потреблению онлайн-видео на стационарных устройствах На ПК, ноутбуках и смарт-телевизорах оно вырастет всего на 2% до 18,6 минут в день в 2017 году, при этом дальше просмотры на этих устройствах будут сокращаться на 1% в 2018 году и на 2% в 2019 году.

Если говорить о площадках, то на многих рынках Facebook стал вторым по величине поставщиком видеоконтента после YouTube. Это объясняется тем, что последние несколько лет соцсети активно развивают видеонаправление, добавляя новые инструменты, такие, как видеотрансляция спортивных мероприятий.

Глобальные затраты на видеорекламу: мобайл обгонит десктоп в 2018 году

Несмотря на то, что большинство просмотров онлайн-видео уже на мобильных устройствах, рекламные бюджеты до сих пор сосредоточены в десктопе, который предлагает более эффективный для рекламодателей инвентарь. Ситуация изменится в 2018 году, когда мобильные устройства обгонят стационарные по затратам на видеорекламу.

По данным Zenith, в 2017 году затраты на видеорекламу на стационарных устройствах (ПК, ноутбуки и смарт-телевизоры) составят $15,2 млрд., на мобильных устройствах — $12 млрд. В 2018 году мобильная видеореклама достигнет $18 млрд., тогда как на десктопах она будет равняться $15 млрд.

В целом, глобальные затраты на рекламу в онлайн-видео в 2017 году вырастут на 23% до $27,2 млрд. Годовой рост объема рекламных денег в сегменте преодол пик в 2014 году (тогда +37%) и с тех пор постепенно замедлялся. Zenith прогнозирует рост бюджетов на видеорекламу на 21% в 2018 году и на 17% в 2019 году.

Видеореклама в интернете занимает более четверти всех расходов на цифровую рекламу по всему миру: к 2019 году ее доля составит 31% против 28% в 2017 году и 21% в 2012 году.

Онлайн-видео в России: 30% площадок его не монетизируют

В нашей стране один из самых высоких показателей потребления онлайн-видео с мобильных устройств: 73% российских пользователей ежедневно используют свои смартфоны для просмотра коротких видеороликов, 45% — для просмотра длинных роликов.

Крупнейшие видеоплатформы в России — YouTube, соцсеть VK и онлайн-кинотеатры TVIgle, Kinogo.club и Megogo.net. VK более популярна среди молодых людей в возрасте 15-35 лет, Kinogo.club и megogo.net больше привлекают людей среднего возраста от 20 до 45 лет, TVIgle — более зрелую аудиторию.

Несмотря на большую популярность видеоконтента, не всем удается его монетизировать. По оценке Zenith, в России продают рекламу только 70% платформ с видеоконтентом.

Данные по российскому рынку онлайн-видео

Тренды российского рынка онлайн-видео комментирует исполнительный директор Zenith Марина Александровская: