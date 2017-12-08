Мессенджер не согласен с документом, который грозит ему блокировкой

Руководство популярного мессенджера Telegram обратилось в Верховный суд России с иском о признании недействующим приказа ФСБ РФ, который устанавливает процедуру предоставления ведомству ключей для расшифровки электронных сообщений пользователей сети интернет, сообщает «Интерфакс».

«Мы просим суд признать недействующим приказ ФСБ от 19 июля 2016 года № 432 «Об утверждении порядка представления организаторами распространения информации в сети «Интернет» в ФСБ РФ информации, необходимой для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений пользователей интернета», – сообщил адвокат Рамиль Ахметгалиев, представляющий интересы мессенджера.

По его словам, приказ был принят с существенными нарушениями. Истцы полагают, что данная норма нарушает тайну частной переписки, контроль за которой возможен только с санкции суда при расследовании уголовных дел о преступлениях средней и более тяжести.

Напомним, что в октябре мессенджер был оштрафоваван судом на 800 000 рублей за отказ от сотрудничества с ФСБ, и признан чиновным в неисполнении федерального закона о хранении, исполнении и передаче информации.