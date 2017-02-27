Телекоммуникационный холдинг превратится в технологическую компанию VEON



vimpelcom.com

Телекоммуникацио нный холдинг VimpelCom объявил о ребрендинге. Он подразумевает смену названия на VEON и является важным шагом на пути от пионера телеком-рынка к глобальной технологической компании. Таким образом VimpelCom переосмыслил свою миссию — возглавить интернет-революц ию и предложить новый опыт сотням миллионов потребителей завтрашнего дня.

Изменения должны быть одобрены на внеочередном собрании акционеров, которое состоится 30 марта 2017 года. Представитель российского «Вымпелкома» Анна Айбашева сообщила «Интерфаксу», что изменения не затронут ПАО «Вымпелком» и бренд «Билайн».

Последние годы были непростыми для телеком-рынка, подчеркивают в компании. Отрасль не обновлялась, и это не позволило ей сопротивляться наступлению инновационных стартапов. Проблемы VimpelCom усугубляли слабые финансовые результаты и неэффективная деятельность. Новая команда топ-менеджеров позволила холдингу провести финансовую и операционную реструктуризацию , что дало ему возможность порвать с прошлым и воспользоваться шансом.

Ключевым продуктом VEON станет одноименная интернет-платфор ма. Она начиналась с мессенджера, запущенного итальянской «дочкой» Vimpelcom — оператором Wind. Приложение работает по принципу Viber и WhatsApp, однако абоненты не платят за трафик. Компания планировала расширить географию проекта в конце 2017 года — тогда он станет доступен более чем 200 млн клиентов VimpelCom в десятке стран.

Запуск интернет-платфор мы VEON представляет собой новую цифровую модель вовлеченности и включает разнообразные сервисы — от музыкальных до банковских. Глава VimpelCom Жан-Ив Шарлье анонсировал глобальное партнерство с видеосервисом STUDIO+, музыкальным приложением Deezer и международной платежной системой Mastercard.

Одновременно VimpelCom опубликовал годовую отчетность. Из нее следует, что выручка компании уменьшилась на 7,5%, до 8,9 млрд долларов (органический рост составил 1%). Доходы российского бизнеса сократились на 10,6% в долларах. Абонентская база «Билайна» «похудела» на 3%. Чистая прибыль составила 2,4 млрд долларов против 655 млн долларов убытков годом ранее.