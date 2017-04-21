Завершилась XI Международная научно-практическая конференция «Рекламный вектор»

11 и 12 апреля 2017 года в Российском университете дружбы народов состоялась XI Международная научно-практическая конференция «Рекламный вектор-2017: новые координаты», в которой приняли участие более 250 студентов, молодых специалистов и экспертов из Армении, Болгарии, Казахстана, Конго, Латвии, Турции, Узбекистана и, конечно, России.

В течение двух дней участников проекта объединяли яркие выступления, эмоциональные дискуссии, потрясающие мастер-классы, показ лучших роликов проекта «Ночь пожирателей рекламы» и профессиональные конкурсы. Перед гостями конференции выступили Александр Алексеев, президент Клуба Арт-директоров России, Мария Борзилова, креативный директор рекламного агентства MORE (BBDO Group), Алексей Глазырин, генеральный директор компании Newton.PR&Communications, Юлия Гордонова, Управляющий директор ARK CONNECT (коммуникационная группа ARK GROUP);

Юлия Грязнова, исполнительный директор РАСО, команда departámentnew&wowmarketing во главе с партнером и креативный директором агентства Петром Ивановым, Даниил Костинский, продюсер и директор проекта «Ночь пожирателей рекламы», Юлия Селюкова, директор НП «Лифт в будущее», Теона Таова, Исполнительный директор РА "POV Spb", Иван Угрюмов, руководитель отдела по работе с рекламными агентствами Mediascope, Анатолий Ясинский, генеральный директор рекламного агентства РОV-Точка зрения.

64 работы представителей разных факультетов РУДН, НИУ ВШЭ, РЭУ им. Г.В. Плеханова, МГИК, РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, а также от молодых специалистов рекламной группы Admos были отобраны для публичных презентаций, традиционно проводимых в рамках конкурса научных статей. 122 работы из РУДН, Академии гражданской защиты МЧС России, Государственного университета управления, МАИ, Национального исследовательского технологического университета «МИСиС», Омского государственного технического университета и других российских вузов было прислано на творческий конкурс рекламных плакатов и видео.

Авторам лучших статей и творческих работ (с их именами можно познакомиться, пройдя по ссылке были вручены сертификаты «Впечатление в подарок», подарочные наборы от Maitre de The и Sweeterella, диски Cannes lions-2016, фирменные призы от компании ConSite, книги о рекламе и PR, а также многое другое. Три конкурсанта получили право пройти стажировку в PR-отделе благотворительного фонда «Система», а одна из участниц секции «Маркетинговые коммуникации» - поездку на конференцию Би-НОМ, которую весной 2017 года рекламное агентство Нью-Тон организует в Армении.

Овик Саркисян, исполнительный директор рекламного агентства «Нью-Тон», доцент кафедры рекламы и бизнес-коммуникаций РУДН, дал оценку произошедшему: «Участники конференции продемонстрировали настоящий профессионализм и глубокое понимание рекламной индустрии. Они проделали большую работу и произвели достойное впечатление на наших спикеров».

Нина Трубникова, зав. кафедрой рекламы и бизнес-коммуникаций ИМЭБ РУДН, к.филос.н, подвела итоги «Рекламного вектора»-2017: «Наша конференция, как всегда, оказалась интересной для молодых участников за счет насыщенной программы, творческих конкурсов и образовательных возможностей. Она помогла им стать немного ближе к реалиям современных коммуникаций и убедиться, что будущая профессия выбрана правильно».

Партнерами проекта выступили рекламное агентство Нью-Тон, интернет-агентство ConSite, рекламная группа ADMOS, коммуникационное агентство Newton.PR&Communications, бренды Maitre de The и Sweeterella. Генеральный информационный партнер – Sostav.ru.

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