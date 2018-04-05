Первые проекты Simple Sport запустятся в ближайшее время

Спортивный журналист и телекомментатор Василий Уткин сообщил в Twitter об открытии собственного медийного агентства Simple Sport, которое будет заниматься «спортивным маркетингом в самом широком смысле этого слова».

«Мы с партнерами решили объединить массу точечных проектов, которыми занимались последнее время, и создали новую компанию Simple Sport. Компания занимается спортивным маркетингом в самом широком смысле этого слова», — написал он.

Журналист отметил, что работа в своём агентстве ознаменует новый этап его жизни. В скором времени в свет выйдут несколько новых проектов, в которых «связи и опыт будут конвертированы в истории самого широкого профиля».

Сайт агентства simple-sport.ru находится в стадии разработки, но на нём уже представлен логотип проекта.

«Открыты к сотрудничеству; впрочем, именно в этом нет ничего нового», — резюмировал журналист.

Это не первый проект Василия Уткина. Осенью прошлого года он открыл школу спортивной журналистики, исключительно для молодых людей в возрасте с 16 лет до 21 года. Школа работает как обучающая редакция и выпускает своё СМИ. Ранее он работала на телеканалах СТС и «НТВ-плюс», вёл спортивные передачи на РБК, «Матч ТВ» и Eurosport. Кроме того, Уткин — один из совладельцев портала sports.ru.