Международная форекс-компания задействует образ известного футбольного комментатора в своих рекламных кампаниях



РИА Новости

Международная форекс-компания «Альпари» задействует лицо и голос известного футбольного комментатора Василия Уткина в своих рекламных кампаниях, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.

Контракт подписан до конца 2018 года, его стоимость не раскрывается. Вероятно, она составляет несколько миллионов рублей, подсчитали эксперты.

По мнению участников рынка, Уткин позволит расширить аудиторию «Альпари», так как финансовые сделки далеки от рядового потребителя, а комментатор сделает бренд понятнее. Василий Уткин воспринимается массовым потребителем как позитивный и независимый человек и эти ценности совпадают с ценностями «Альпари». Помимо этого медийные персоны – это способ повлиять и на СМИ, создавая положительную повестку вокруг бренда, а также повлиять на конкурентов, демонстрируя, кого компания сделала партнером, добавляет эксперт.

«Альпари» с 2012 года работает с известным российским шахматистом Сергеем Карякиным, также у нее есть опыт спонсорских проектов с футбольными клубами «Спартак», «Зенит» и лондонским West Ham United. Уткин тоже уже работал с финансовыми структурами: например, озвучивал ролики для банка «Открытие».