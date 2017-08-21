Лента роликов с эксклюзивными новостями со всего мира расположилась на главной странице видеохостинга



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На главной странице видеохостинга YouTube появилась лента информационных роликов с эксклюзивными новостями со всего мира, сообщает ТechСrunch.

Лента находится под обычными рекомендациями видео к просмотру. В новостной блок попадают сообщения от ведущих агентств мира. Алгоритм, подбирающий материал, пока не раскрывается. Пользователи смогут помечать новости как неинтересные, после чего они перестанут высвечиваться в ленте.

Нововведение работает, как на ПК, так и на мобильных устройствах, но пока в тестовом режиме, поэтому доступно лишь ограниченному числу пользователей.

YouTube в последнее время все больше тяготеет к медиа, а нишу пользовательских видео занимают всё больше соцсети Facebook и Twitter. Введение медийной ленты даст хостингу от Google большое преимущество перед другими сервисами, считают специалисты.

Ранее YouTube добавил в мобильное приложение сервиса раздел личных сообщений, в котором можно обмениваться друг с другом видеороликами и обсуждать их.