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На главной странице видеохостинга YouTube появилась лента информационных роликов с эксклюзивными новостями со всего мира, сообщает ТechСrunch.
Лента находится под обычными рекомендациями видео к просмотру. В новостной блок попадают сообщения от ведущих агентств мира. Алгоритм, подбирающий материал, пока не раскрывается. Пользователи смогут помечать новости как неинтересные, после чего они перестанут высвечиваться в ленте.
Нововведение работает, как на ПК, так и на мобильных устройствах, но пока в тестовом режиме, поэтому доступно лишь ограниченному числу пользователей.
YouTube в последнее время все больше тяготеет к медиа, а нишу пользовательских видео занимают всё больше соцсети Facebook и Twitter. Введение медийной ленты даст хостингу от Google большое преимущество перед другими сервисами, считают специалисты.
Ранее YouTube добавил в мобильное приложение сервиса раздел личных сообщений, в котором можно обмениваться друг с другом видеороликами и обсуждать их.