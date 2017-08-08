В мобильном приложении сервиса появился раздел личных сообщений

YouTube добавил в мобильное приложение сервиса раздел личных сообщений, в котором можно обмениваться друг с другом видеороликами и обсуждать их, сообщается в блоге сервиса.

Поделиться видео с одним контактом или сразу группой контактов можно не покидая приложения, пользователи могут отвечать на предложенные видео, а также добавлять видео от себя, нажав на значок пленки. Функция встроена по кнопке «Поделиться» в YouTube, нажав на нее, можно выбрать получателей из списка контактов, также можно добавить новых друзей к обсуждению.

В компании отмечают, что «внесли изменения в визуальный чат, что позволило видеоклипу проигрывать в верхнем окне во время общения, чтобы не прерывать чат во время просмотра видео». Новая функция доступна через новую вкладку «Совместный доступ» в мобильном приложении YouTube.

YouTube начал эксперименты с новой опцией в мае прошлого года, а в январе 2017 года сервис приступил к активному тестированию функции в Канаде. После некоторых настроек компания, принадлежащая Google, сейчас выводит доступ к обновленному приложения для всех своих пользователей Android и iOS.