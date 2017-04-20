18-20 мая в Сочи состоится второй ежегодный форум креативной индустрии «Ploschadka». Теперь в горах





Одно из самых ярких событий индустрии маркетинга продолжает свою историю, перебравшись с солнечного пляжа во вдохновляющие горы. В конце мая арт-резиденция Flacon 1170 на своей площадке соберет 400 представителей креативной индустрии, чтобы в непринужденной обстановке обсудить серьезные вопросы: - Как создавать креатив? - Как его продавать? - Как вдохновлять сотрудников на новые подвиги?

Ответив на эти вопросы, представители сферы маркетинга смогут стремительно развить свой бизнес. Для этого Ploschadka собирает актуальную практическую информацию по трем направлениям: пошаговые механики, практические советы, воркшопы и мастер-классы. Все это под соусом жарких вечеринок и активностей на свежем воздухе.

За 3 дня форума участники и спикеры:

- получат ценные практические знания и навыки от успешных специалистов креативной индустрии;

- вдохновятся новыми идеями и проектами в окружении прекрасных гор южной столицы;

- разрядят повседневную рутину яркой тусовкой в окружении интересных людей: вечеринки, горные активности, непринужденная атмосфера и красивая природа вокруг;

- найдут новых друзей и надежных партнеров.

Алина Саяпова, генеральный продюсер форума Ploschadka



На Ploschadka мы создаем прекрасную атмосферу, где все друзья и всем хорошо. Мы очень трепетно относимся к контенту и к развлекательной программе, которыми наполняем наш форум. Все участники делятся положительными эмоциями друг с другом и обретают новые знакомства. Это непередаваемое ощущение!



Артем Овечкин, преподаватель бизнес-школы Сколково



Это самая лучшая конференция, которую я посещал. Потому что здесь прекрасно все. Начиная с города, пляжа, отеля, заканчивая тем контентом, которым нас здесь удивило огромное количество спикеров. Очень интересная информация, основанная на реальных кейсах, позитивные слушатели. Друзья, рекомендую Вам в следующий раз даже не задумываться, а смело сюда приезжать.



Арина Авдеева, креативный директор агентства Friends



Я увезла с Ploschadka огромное количество новых знакомых. Также какое-то новое знание, информацию, потому что, несмотря на то, что я была спикером, удалось послушать других и вычленить для себя то, что возможно буду применять. Какие-то новые мысли появились.



Интересным нововведением форума в этом году станет новая площадка «Workshop Day», где в течение дня участники с нуля создают новый проект для своего бизнеса. От поиска инсайтов до оформления идеи. Организаторы обещают, что это будет одна из самых крутых фишек Ploschadka 2017.

Сейчас активно идет продажа билетов на форум. Количество мест ограниченно!

Поэтому если Вы хотите успеть на Ploschadka 2017 – торопитесь и бронируйте участие.

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