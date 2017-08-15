Идея принадлежит интернет-омбудсмену Дмитрию Мариничеву



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С инициативой установки необходимого оборудования для майнинга криптовалют в совместном дата-центре «Ростелекома» и «Росэнергоатома» выступил интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев, сообщают «Ведомости».

Мариничев намерен найти инвесторов для покупки оборудования для майнинга. Вклад каждого участника будет зафиксирован с помощью смарт-контракта, а его доход будет определяться в зависимости от размера инвестиций в майнинговый пул.

Отмечается, что дата-центр «Ростелекома» рассматривается в качестве площадки. На руку играет расположение: дата-центр находится рядом с источником электроэнергии — Калининской атомной электростанцией. Кроме того, мощности «Ростелекома» задействованы не целиком. Установка майнинговой фермы будет выгодна и владельцам оборудования, и тем, кто его разместит. Омбудсмен оценил проект в несколько десятков миллионов долларов, и предполагает его окупаемость в течение года.

Представители «Росэнергоатома» и «Ростелекома» заявили, что ни с кем не обсуждали использование дата-центра для майнинга, однако если появятся желающие, «Ростелеком» рассмотрит возможность аренды оборудования, если действия арендаторов не будут противоречить законодательству. Мощность дата-центра — 4,8 тыс. стоек, из них 4 тыс. принадлежат «Ростелекому» и 800 — «Росэнергоатому».

Ранее в холдинге Russian Mining Center сообщили, что готовятся к выводу на рынок нового поколения оборудования для майнинга.