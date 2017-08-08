Сейчас созданный им холдинг RMС готовится к проведению ICO на $100 млн



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Холдинг Russian Mining Center, созданный интернет-омбудсменом Дмитрием Мариничевым и Сергеем Бобылевым, готовится к проведению ICO на 100 млн долларов и выводу на рынок нового поколения оборудования для майнинга, сообщает «РИА-Новости».

По словам Бобылева, привлеченные средства компания направит на разработку комплектующих для оборудования, предназначенного для майнинга криптовалюты. Ожидается, что новый процессор позволит сделать получение криптовалюты в 35 раз быстрее. На его разработку компания планирует направить 10 миллионов долларов, остальные 90 миллионов пойдут на производство майнеров с чипом безопасности. В частности, речь идет о майнерах Sunrise и «Мультиклет».

Выпуск первой партии Sunrise планируется на сентябрь 2017 года, его стоимость составит 1,6 тыс долларов. RMC рассчитывает выпускать по 500 майнеров Sunrise ежедневно, тогда как выпуск «Мультиклет» будет ограничен — всего 25 тыс.

Для реализации проекта RMC была создана холдинговая компания на базе ООО «РадиусГруп», гендиректором которой является Мариничев. Участие в холдинге также принимают компании ОАО «Мультиклет» и SmartHeat.

В России и в мире в последнее время наблюдается стремительный рост интереса к криптовалютам. Напомним, что не так давно произошло разделение биткоина, в результате чего появилась новая валюта - Bitcoin Cash.