Депутаты Госдумы разрабатывают свой список запретов в ответ на антироссийские санкции

Депутаты разрабатывают законопроект об ответных действиях РФ на санкции США. Предполагается запрет или ограничения на ввоз лекарств, сельскохозяйственной продукции и сырья из Америки и стран, поддерживающих санкции, сообщается в опубликованном на сайте Госдумы законопроекте.

Законопроект дает поручение российскому правительству и главам регионов «проработать механизм по замещению товаров и услуг американского происхождения».

Однако россиянам можно будет ввозить эти товары лично для себя. Ограничения на ввоз лекарств не затронут те позиции, аналогии которых «не производятся в РФ и иностранных государствах». Конкретный перечень составляется.

Депутаты предлагают наложить запрет на допуск или ограничение допуска технологического оборудования и программного обеспечения, происходящих из США. Конкретный список так же ещё прорабатывается.

Среди других мер, предусмотренных законопроектом, значится приостановка сотрудничества с США в атомной, авиастроительной и ракетно-двигательной сферах. Ответный удар законодатели приготовили для металлургического сектора. Так, в законопроекте предлагается запретить гражданам США и американским компаниям вывозить с территории РФ продукцию и оборудование из редкоземельных металлов.

Американцам также запретят участвовать в приватизации государственного и муниципального имущества.

Законодатели выступают за ограничение работы в России для граждан США и иных государств, придерживающихся такой же политики. Также предлагается запретить или ограничить работу юридических, консалтинговых и аудиторских компаний «для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также нужд отдельных видов юридических лиц».Кроме того, в законопроекте предусмотрен запрет на въезд в Россию ряду граждан США, включая высококвалифицированных специалистов.

Законопроект об ответных действиях РФ на санкции США будет рассмотрен 16 апреля на Совете Госдумы, после чего пройдет обсуждение экспертов. Законопроект планируют принять на ближайшем заседании нижней палаты парламента.

Напомним, в начале апреля США расширили санкции против России. В список попали 38 российских компаний, политиков и бизнесменов.