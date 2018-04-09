Резкое падение показали рубль, акции и гособлигации России

На фоне новых санкций США, которые были объявлены в конце прошлой недели, просели отечественные фондовые индексы и акции многих компаний. Так, индекс Московской биржи на торгах 9 апреля к 13:10 мск падал на 9% или на 214,12 пункта. Индекс РТС к этому же времени опустился на 11,5%. Вместе с индексами снижается и курс рубля по отношению к мировым валютам.

Курс евро впервые с сентября 2016 года превысил 73 рубля. Доллар к этому же времени стоил 59,5 рубля, выше 60 рублей американская валюта последний раз поднималась в ноябре 2017-го. Эксперты сходятся во мнении, что в самой ближайшей перспективе ослабление российской валюты может продолжиться.

Лидером падения стали компании и активы бизнесменов, которые попали в новый санкционный список американского Минфина. Например, акции «Русала» Олега Дерипаски в начале торгов рухнули на 46,9%. Бумаги En+, которая недавно провела IPO в Лондоне, рухнули на 21,68%. Акции Сбербанка обвалились на 20%, акции ВТБ — на 10,7%. Акции «Роснефти» рухнули на 8,2%, бумаги «Газпрома» обвалились на 6,65%. Акции «МегаФона» подешевели на 8,35%, «Россетей» — на 11,88%.

О расширении санкций против России Минфин США объявил 6 апреля. Ограничения введены в отношении 26 человек и 15 компаний. В черный список попали бизнесмен Олег Дерипаска, председатель правления ВТБ Андрей Костин, глава «Газпрома» Алексей Миллер и предправления «Газпромбанка» Андрей Акимов, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, бизнесмен Игорь Ротенберг, секретарь Совбеза России Николай Патрушев и другие. Также под санкции попали En+ Group Дерипаски, «Ренова», Группа ГАЗ, подконтрольный «Ростеху» «РФК-Банк», «Газпром бурение» и еще 10 компаний.

Причиной новых санкций была названа попытка «подорвать западную демократию», кибератаки, а также участие в военных конфликтах на Украине и в Сирии.