Видеохостинг также предложил платную подписку на YouTube Premium без рекламы

Видеохостинг YouTube объявил о запуске в России стримингового сервиса для прослушивания музыки YouTube Music. Российским подписчикам стали доступны эксклюзивный контент, плейлисты, рекомендации, а также «умный поиск», сообщается в официальном блоге компании.

Новый стриминговый сервис создан для любителей музыки и обладает всеми достоинствами YouTube. Сервис получит мобильное приложение и совершенно новый веб-плеер. Пользователи найдут там огромный музыкальный каталог, включающий ремиксы, каверы и живое исполнение песен.

«С YouTube Music мир музыки будет ещё доступнее, а рекомендации — ещё точнее. Неважно, что вы слушаете, смотрите или ищете, — всё, чем вас увлекает музыка, теперь доступно в одном сервисе. Все ваши любимые исполнители уже здесь — от Оксимирона до Ленинграда, от Feduk’а до Елены Темниковой, от Монеточки до Markul’a, а также еще больше отличного музыкального контента на любой вкус», — говорится в сообщении компании.

Слушатели могут бесплатно пользоваться новой версией YouTube Music с рекламой, однако в компании также запустили платную подписку YouTube Music Premium. Эта подписка гарантирует отсутствие рекламы, возможность скачивать контент и воспроизводить треки в фоновом режиме как в YouTube, так и в YouTube Music. В эту подписку также входит доступ ко всем фильмам, сериалам и иностранным шоу YouTube Originals. Подписчики Google Play Музыки автоматически получат доступ к YouTube Music Premium.

Глобальный запуск YouTube Music корпорация анонсировала в середине мая. Сначала сервис стал доступен в США и в нескольких других стран.

На российском рынке прослушивания музыки уже есть популярные сервисы. Среди них — сервис для потокового прослушивания музыки «Яндекс.Музыка», разработанный «Яндексом». Функция поиска и воспроизведения музыки есть у крупнейшей в России соцсети «ВКонтакте» — как в собственном приложении соцсети, так и в рамках отдельного стримингового приложения Boom.