Правительство дало отсрочку в части хранения пользовательского интернет-трафика

С 1 июля в РФ вступил в силу пакет антитеррористических поправок в законодательство — так называемый «Закон Яровой», сообщает «Интерфакс».

Закон, согласно которому операторы связи и интернет-компании обязаны хранить текстовые сообщения, голосовую информацию, изображения, звуки, видео, иные электронные сообщения пользователей в срок до шести месяцев, подписан президентом в июле 2016 года. Вслед за законом был подписан перечень поручений правительству в части разъяснения правил хранения. В апреле 2018 года правительство утвердило правила для операторов связи.

С 1 июля, телеком-компании обязаны будут хранить аудиозаписи разговоров и SMS-сообщения пользователей в течение шести месяцев, однако правительство дало отсрочку для операторов в части хранения пользовательского интернет-трафика. Так, с 1 октября 2018 года операторы связи должны будут хранить весь интернет-трафик пользователей за последние 30 суток в течение шести месяцев. При этом емкость технических средств хранения будет увеличиваться ежегодно на 15% в течение 5 лет с даты ввода их в эксплуатацию.

В отличие от операторов связи, интернет-сервисы не получили отсрочку по хранению пользовательских данных. Согласно постановлению, записи переговоров в интернете, текстовые сообщения, видео- и иной контент, пересылаемый их пользователями, должен храниться полгода.

Данные можно хранить на серверах других операторов, но по предварительному согласованию с ФСБ. В случае запроса от спецслужб операторы и интернет-компании должны будут предоставить им сообщения пользователей.

Напомним, «Закон Яровой» вызвал возмущение представителей отрасли, так как обязанность хранить большие массивы данных требовала масштабных капитальных затрат со стороны бизнеса. В частности, «МегаФон» заложил в бюджет 35−40 млрд рублей, VEON оценивал затраты в 45 млрд рублей, МТС — 60 млрд рублей, а «Ростелеком» назвал выполнение требований «затруднительным».