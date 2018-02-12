Операторов обяжут хранить аудиозаписи разговоров и SMS пользователей в течение шести месяцев

Глава Минкомсвязи Николай Никифоров рассказал, что правительство определилось со сроками хранения данных по «закону Яровой», сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке телекоммуникаций.

Представленный Никифоровым вариант реализации закона предусматривает, что с 1 июля 2018 года аудиозаписи разговоров и СМС пользователей будут храниться в течение 6 месяцев, а интернет-трафик (переписка в мессенджерах, электронная почта и т. д.) – в течение одного месяца начиная с 1 октября 2018 года.

Такая схема уже оформлена как проект постановления правительства, но его опубликование произойдет, по версии одного из собеседников, уже после выборов президента России в марте 2018 года.

Напомним, что положения антитеррористических поправок, получивших неофициальное название «закон Яровой», обязывают операторов связи и организаторов распространения информации в интернете хранить аудиозаписи разговоров, всю переписку и другие виды коммуникации абонентов и пользователей до шести месяцев, а данные о фактах коммуникаций – до одного года для организаторов распространения информации и до трех лет для операторов. Доступ к этим данным будут иметь сотрудники правоохранительных органов для проведения оперативно-разыскных мероприятий.

Исполнение закона потребует только от «МегаФона» 35–40 млрд руб. затрат в течение пяти лет, заявлял гендиректор компании Сергей Солдатенков. По словам еще одного собеседника издания, все операторы ранее должны были представить в Минкомсвязь свои расчеты по реализации положений «закона Яровой». У операторов «большой тройки» затраты на исполнение закона варьируются от 35 млрд до 60 млрд руб.. Топ-менеджер одного из операторов сообщил, что предложенные Никифоровым сроки хранения данных приведут к росту тарифов на связь «примерно вдвое».