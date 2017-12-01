Им станет ООО «Скай Финсервис», работающий под брендом Hi Sky



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В России создается отечественный оператор системы tax free. Им станет ООО «Скай Финсервис», работающий под брендом Hi Sky, сообщает RNS со ссылкой на представителя крупного ритейлера, магазины которого участвуют в тесте по запуску tax free в России.

Компания уже имеет договоренности о сотрудничестве с розничными магазинами в качестве оператора. В частности, переговоры ведутся с Boscо. Основатель группы Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович рассказал агентству, что его компания будет работать с тремя операторами tax free, среди которых есть и российская компания.

«Договоры уже подписаны с двумя международными операторами — Global Blue и Premier Tax Free»,— сказал он. С российским оператором договор еще не подписан, так как оператор в процессе создания.

Как подтвердили в руководстве компании «Скай Финсервис» будет работать в общем для всех участников рынка формате. В настоящее время проводится предварительная работа с аэропортами, обслуживающими достаточный туристический поток, в данный момент договорённости не являются закрепленными.

В группе Mercury (ЦУМ, ДЛТ, бутики Третьяковского проезда и др.) сообщили, что компания находится в «завершающей стадии подписания договора с глобальным оператором «Global Blue». Других операторов Mercury пока привлекать не планирует.

Bosco и Mercury, участвующие в первом этапе работы tax free в России, будут готовы к запуску системы возврата НДС уже в первый рабочий день 2018 года, то есть со 2 января. Тогда начнётся первый этап реализации программы. Эксперимент планируется на бумажной основе с ограниченным количеством участников. В дальнейшем после перехода на систему электронного взаимодействия система tax free должна быть распространена на территории всей страны.

Ранее закон о введении tax free подписал президент России Владимир Путин, он вступит в силу 27 декабря, однако система начнет свою работу в следующем году.