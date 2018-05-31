Оператор для путешествий Easy4 планирует занять 7% на российском рынке

С 1 июня в России начинает работу оператор мобильной связи Easy4, бренд европейской группы EasyCall. Проект позиционируется как международный и обещает абонентам выгодные расценки в роуминге, сообщает РБК со ссылкой на сообщение оператора.

Компания будет работать по модели виртуального оператора MVNO). Такие операторы оказывают услуги связи под собственным брендом на сетях существующих операторов. В России Easy4 планирует использовать сети всех четырех крупнейших мобильных операторов. Компания уже договорились о сотрудничестве с МТС и Tele2.

Входящие звонки для абонентов Easy4 будут бесплатными в любой стране, а исходящие будут тарифицироваться по ценам домашнего региона. На сим-карте будет записано сразу несколько номеров, и абонент сможет совершать и принимать звонки как на свой «домашний» номер, так и на номер страны пребывания. По данным Kartoteka.ru, 70% «Интерсата» принадлежит Сергею Малышкину, 15% — «Сонету», оставшиеся 15% — у физлица. Общий объем инвестиций в проект на ближайшие семь лет составляет 900 млн руб., часть этих средств предоставят владельцы EasyСall — частные фонды.

Кроме России оператор представлен в Турции, Китае, Голландии, Испании и Германии. В течение первого года работы Easy4 планирует занять 7% на российском рынке. Для продвижения оператора будет создана широкая дистрибьюторская сеть с участием туристических компаний, отелей, авиакомпаний.

Эксперты, опрошенные изданием, сомневаются, что новый мобильный оператор будет успешен. По их мнению, вряд ли он сможет предложить условия лучше, чем у владельцев «большой четверки».

Напомним, в России уже работают виртуальные мобильные операторы. В частности, на сетях Tele2 запущены MVNO Сбербанка «Поговорим» и Тинькофф Банка «Тинькофф Мобайл».