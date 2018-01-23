SIM-карты оператора «Поговорим» жителям столицы начнут выдавать с 1 февраля

Сбербанк открыл предзаказ на SIM-карты собственного мобильного оператора «Поговорим», который будет работать на сети Tele2 в Москве. Абонентов начнут подключать с 1 февраля.

Тарифы для московского региона на сайте не опубликованы, приведены только тарифы, действующие в Санкт-Петербурге, где оператор запустился в августе 2017 года в результате альянса «дочки» Сбербанка «СБ-телеком» и сотовой компании Tele2. Всего предлагается 32 варианта тарифов, в которых абонент может выбрать объем трафика и голосовых минут. «Поговорим» предлагает абонентам 50 бесплатных минут переговоров в месяц и 500 мегабайт интернет-трафика, эта опция может сохраниться и в московском регионе.

Ранее сообщалось, что за первый год работы в Москве новый оператор планирует привлечь 200-400 тысяч клиентов. Предположительно, к концу 2019 года 3-4% клиентов московского Сбербанка, а это около полумиллиона человек, перейдут на «Поговорим».

Напомним, в декабре 2017 года «Тинькофф» запустил на территории Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области собственного виртуального мобильного оператора связи «Тинькофф Мобайл» на базе платформы Tinkoff.ru